Çanakkale'de 92 yıllık Haziran ayı sıcaklık rekoru

28 Haziran 2021 Pazartesi, 19:13

Çanakkale’de son 10 gündür hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerinde seyrediyor. Bunaltan sıcaklar nedeniyle vatandaşlar sahillere koşarak denize girip serinlemeyi tercih ediyor.

Meteoroloji yetkilileri ise, dün yapılan ölçümlerde, 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek haziran ayı sıcaklığının 37.2 derece olarak kaydedildiğini açıkladı. Çanakkale’de, daha önceki en yüksek kayıt, 36.8 derece ile 24 Haziran 2007 tarihinde ölçülmüştü.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda görülen müsilaj nedeniyle vatandaşlar denize girmeye çekinirken, şu ana kadar müsilajın görülmediği yerlerden birisi olan Assos bölgesi ise deniz için ilk tercih oluyor.

'BU KADAR SICAK OLMASINI BEKLEMİYORDUM AÇIKÇASI'

İstanbul’dan Kadırga Koyu’na tatile gelen Hikmet Ertaş, şunları söyledi: