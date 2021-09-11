Çanakkale'de koluna parke taşı bağlanarak denize bırakılan caretta caretta kurtarıldı
Çanakkale'de koluna halatla parke taşı bağlanarak denize bırakılan caretta caretta, tedavisinin ardından suya salındı.
Ayvacık ilçesi Gülpınar köyündeki Kumbağlan Limanı'ndaki caretta carettayı gören yurttaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, koluna halatla parke taşı bağlandığı belirlenen caretta carettayı sudan çıkardı.
Kaplumbağa, tedavisinin ardından yeniden denize bırakıldı. Kurtarma operasyonuna Gülpınar Su Ürünleri Kooperatifi de destek verdi.
Olayı gerçekleştiren kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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