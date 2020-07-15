Çanakkale'de yangın

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 20 dönümlük alan zarar gördü.

(DHA)
15 Temmuz 2020 Çarşamba, 20:25
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Akçakeçili köyü yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 

Alevlere, 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve Ezine Belediyesi’ne ait 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 20 dönümlük makilik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


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