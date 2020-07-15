Çanakkale'de yangın

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 20:25

Akçakeçili köyü yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlere, 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve Ezine Belediyesi’ne ait 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 20 dönümlük makilik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.