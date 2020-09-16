Çanakkale’ye akın ettiler: ‘Canlı canlı mezara girmek istemiyoruz’

16 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Hep bir ağızdan “Kaz Dağları bizimdir, bizim kalacak” diye slogan atan köylüler “Canlı canlı mezara girmek istemiyoruz. Bizim toprağımız burası, hiç kimseye peşkeş çekmiyoruz” dedi. İDA Dayanışma Derneği’nden Pınar Bilir “Burada yaşayan halk bu projeyi istemiyor” dedi.

‘KANDIRAMAZLAR’

Bölge sakinleri ve çok sayıda yurttaş erken saatlerde köye çok sayıda jandarma noktasından geçerek ulaştı. Toplantının iptal edilmesini isteyen köylüler “2 ekmek vererek köylüleri kandıramazlar. Bizim toprağımız burası” dedi. Çok sayıda jandarmanın bulunduğu alanda kısa süreli tartışmalar yaşandı. Tartışma sırasında arbede çıktı, jandarma ekipleri müdahale etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Ali Öztunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Cengiz İnşaat’ın 3 milyon ağacı katlederek yapmak istediği maden ile ilgi ÇED toplantısı direnişimiz sonucunda iptal edildi. Kaz Dağları’ndan elinizi çekin!” ifadelerini kullandı.

İDA Dayanışma Derneği’nden Pınar Bilir toplantının koronavirüs nedeniyle ertelenmesi gerektiğini anlattıkları sırada, şirket yetkililerinin sunuma geçmeye çalıştığını belirtti. Bilir, “Herkes konunun takipçisi olacak. Cengiz’e Kaz Dağları’nda geçit yok’’ dedi.

19 BİN FUTBOL SAHASI

Bölgenin büyük maden projelerinden biri olan “Halilağa Bakır Madeni Projesi”, Kirazlı Altın Madeni ve onun diğer ayağı Ağı Dağı Altın Madeni projelerinin ortasında yer alıyor. TEMA Vakfı üç projenin hayata geçmesiyle Kaz Dağları’nda 19 bin futbol sahası yani 13 bin 500 hektar büyüklüğünde bir maden alanının oluşacağına dikkat çekiyor.