Canan Kaftancıoğlu'ndan Soylu'ya sert tepki: "Yalancı"

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 22:28

Cumhuriyet Halt Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kanftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında Habertürk ekranında ortaya attığı iddiaya sosyal medya üzerinden çok sert tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, Soylu'ya "Yalancı! Madem tehdit yoktu (kendisinden daha büyük tehdit yok bu arada) öncesinde ne diye yakın ardından özel koruma statüsüne alınmışım? Sonrasında ise cevap hakkımı kullandırırlarsa yayında söyleyeceğim" diye karşılık verdi.

Soylu, Kaftancıoğlu için "Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarını aldım. Ortada tehdit yoktu. Kaldırın dedim kaldırdılar. Ben korumayı kaldırdım 15 gün sonra DHKP-C tehdit etti. Bir sektör oluşmuş Sedat Peker'de başka yerde de oluşan bir sektör" demişti.