Canan Kaftancıoğlu'ndan Soylu'ya sert tepki: "Yalancı"
Bakan Süleyman Soylu'nun Habertürk ekranında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı. Kaftancıoğlu sosyal medyada karşılık verdi,.
Cumhuriyet Halt Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kanftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında Habertürk ekranında ortaya attığı iddiaya sosyal medya üzerinden çok sert tepki gösterdi.
Kaftancıoğlu, Soylu'ya "Yalancı! Madem tehdit yoktu (kendisinden daha büyük tehdit yok bu arada) öncesinde ne diye yakın ardından özel koruma statüsüne alınmışım? Sonrasında ise cevap hakkımı kullandırırlarsa yayında söyleyeceğim" diye karşılık verdi.
Soylu, Kaftancıoğlu için "Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarını aldım. Ortada tehdit yoktu. Kaldırın dedim kaldırdılar. Ben korumayı kaldırdım 15 gün sonra DHKP-C tehdit etti. Bir sektör oluşmuş Sedat Peker'de başka yerde de oluşan bir sektör" demişti.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün