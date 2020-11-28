Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu'nun çalınan motosikleti bulundu

28 Kasım 2020 Cumartesi, 15:58

Canan Kaftancıoğlu’nun eşi Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu’na ait motosiklet, dün sabah saatlerinde Beyoğlu’ndaki evinin önünden çalındı. İşe gitmek için dışarı çıktığında motosikletin yerinde olmadığını gören Kaftancıoğlu, durumu polise bildirdi.

KARAGÜMRÜK'TE BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, motorun çalındığı yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis yaptığı incelemelerin ardından, iki kişi oldukları görülen hırsızların motosikleti Fatih Karagümrük’te bıraktıklarını, zincirle bağlayıp branda ile de üstünü kapattıklarını tespit etti. Ekiplerce bulunan motosiklet, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu şunları söyledi:

"Motosikletim bulunmuştur. Emniyet görevlisi arkadaşların dediğine göre: 'Benim almadığım güvenlik önlemleri alınmış olarak. Brandalı, zincirlenmiş.' İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kılı kırk yararak emeğini esirgemeyen polis memuru arkadaşlara ve yardımcı olmak için çırpınan tüm motosiklet camiasına teşekkürü borç bilirim. Hırsızlara da başkasının emeğine konmaktan kızsam da, bana bir ders vermeleri umarım tüm dostlar için de ibret verici olur."