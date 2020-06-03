Candan Erçetin, neden gözleri kapalı şarkı söylediğini açıkladı

03 Haziran 2020 Çarşamba, 12:07

Ünlü sanatçı, beyaz teniyle ilgili soruya "Güneşe çıkmıyorum. Beyaz tenliler güneş alerjisine fazla kapılıyor. Benim uçuğum da var, bir tür herpes. Güneşe çıkınca bütün dudaklarım uçukluyordu. Bu böyle devam etti. Ben de güneşe çıkmadım. O kadar uzun oldu ki güneşe çıkmayalı" diye cevap verdi.

Erçetin, ışık alerjisi nedeniyle de sahnede gözleri kapalı şarkı söylediğini anlattı:

Gözümde de güneş ve ışık alerjisi var. Yaşarmaya başlıyor, onu refleks olarak geliştirdim. Sahnede genelde gözlerim kapalı şarkı söylüyorum çünkü gözlerime bütün konserlerde en az 2 binlik ışık vuruyor.