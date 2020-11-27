Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci aşama olarak hafta sonu tam kapanmanın başlayacağını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 14:37
Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak
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Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi Bakanlar Kurulu gündemine daha genişletilmiş yasaklar gelecek. Muhtemelen ikinci aşamada haftasonu TAM kapanma başlayacak. Ne zaman başlar ya da genişletilir hükümet karar verecek ama bir şekilde tam kapanma da dahil daha kapsamlı sınırlandırmalar artık kaçınılmaz."


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