Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak

27 Kasım 2020 Cuma, 14:37

Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi Bakanlar Kurulu gündemine daha genişletilmiş yasaklar gelecek. Muhtemelen ikinci aşamada haftasonu TAM kapanma başlayacak. Ne zaman başlar ya da genişletilir hükümet karar verecek ama bir şekilde tam kapanma da dahil daha kapsamlı sınırlandırmalar artık kaçınılmaz."