Caner eski takımına geri mi dönüyor?

24 Haziran 2020 Çarşamba, 15:36

Beşiktaş'tan ayrılması kesinleşen sol bek Caner Erkin, Galatasaray'a önerildi.



Caner Manisa'dan Moskova'ya transfer olmuş, yarım sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Daha sonra Fenerbahçe'ye geçen ve son 4 yıldır da Beşiktaş forması giyen 1988 doğumlu sol bek oyuncunun menajerleri Caner'i Galatasaray'a önerdi. Sarı-Kırmızılı camia ise bu iddiayı doğrulamadı.

Caner, sol bek arayan Fenerbahçe'nin de gündeminde.