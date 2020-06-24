Caner eski takımına geri mi dönüyor?
Beşiktaş'tan ayrılması kesinleşen sol bek Caner Erkin, Galatasaray'a önerildi.
Beşiktaş'tan ayrılması kesinleşen sol bek Caner Erkin, Galatasaray'a önerildi.
Caner Manisa'dan Moskova'ya transfer olmuş, yarım sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Daha sonra Fenerbahçe'ye geçen ve son 4 yıldır da Beşiktaş forması giyen 1988 doğumlu sol bek oyuncunun menajerleri Caner'i Galatasaray'a önerdi. Sarı-Kırmızılı camia ise bu iddiayı doğrulamadı.
Caner, sol bek arayan Fenerbahçe'nin de gündeminde.
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