Caner, Gökhan ve Sosa eski takımına karşı
Fenerbahçeli futbolcular Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jose Sosa, Beşiktaş ile oynanacak olan derbide eski takımlarına karşı forma giyecek.
Fenerbahçeli futbolcular Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jose Sosa, Beşiktaş ile oynanacak olan derbide eski takımlarına karşı forma giyecek.
Süper Lig’in 10. haftasında yarın Ülker Stadı’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcular Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jose Sosa eski takımlarına karşı forma giyecek. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan ve 2016-2017 sezonu öncesinde İtalyan ekibi Milan’a transferi gerçekleşen Sosa, 2017-2018’de Trabzonspor’a gelmiş, 2020-2021 sezonunun başında ise Fenerbahçe formasını terletmeye başlamıştı.
Daha önce 6 yıl Fenerbahçe’de oynayan Caner Erkin ve 9 yıl Fenerbahçe’de görev yapan Gökhan Gönül de 2016-2017 sezonu başında Beşiktaş’a imza atmış ve bu ikili 2020-2021 sezonunun başında Fenerbahçe’ye geri dönmüştü. Sarı-lacivertlilerde top koşturan bu 3 isim, Teknik Direktör Erol Bulut’un görev vermesi durumunda Beşiktaş ile oynanacak olan derbide eski takımlarına karşı sahada olacak.
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