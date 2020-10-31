Caner’den milli mesaj
Fenerbahçeli oyuncu ‘Ay-Yıldızlı formayı giymeye hazırım’ dedi
Sezon başında Fenerbahçe’ye geri dönen tecrübeli futbolcu Caner Erkin, savunma ve hücumdaki katkısıyla göz kamaştırıyor.
Caner, hedefinin A Milli Takım formasını yeniden giymek olduğunu söyledi. En son 6 Haziran 2017’de İzlanda maçında A Milli Takım’da yer alan 32 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş’in göreve geldiği günden bu yana Ay-Yıldızlı formaya uzak kaldı. Caner, “Milli Takım teknik heyetinin kararını bekliyorum. Ben her zaman Ay-Yıldızlı formayı giymeye hazırım” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- Depremin ardından skandal paylaşım
- AFAD: 24 can kaybı, 804 yaralı
- Çakıcı, o ziyareti böyle savundu
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Yüksel’in eşi ve iki çocuğu depremde yaşamını yitirdi
- Dilay Kemer yaşamını yitirdi
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- İsmail Küçükkaya neden TV'ye çıkmadı?
Video Haberler
- Pakdemirli'nin konuştuğu Buse Hasyılmaz kurtarıldı
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
- İzmir'de acının diyaloğu!
- Deprem sonrası taşan sular önüne aldığını götürdü
- Tüyler ürperten deprem anı! 6.6'nın şiddeti kamerada
- İzmir'de depremde enkazdan yaralının çıkarılma anı
- Deprem anında sahildeki yelkenliler böyle hareket etti
- Depreme canlı yayında yakalandı! Dehşet anları kamerada
- İzmir'deki deprem anında yaşadığı dehşeti anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- Depremin ardından skandal paylaşım
- AFAD: 24 can kaybı, 804 yaralı
- Çakıcı, o ziyareti böyle savundu
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Yüksel’in eşi ve iki çocuğu depremde yaşamını yitirdi
- Dilay Kemer yaşamını yitirdi
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- İsmail Küçükkaya neden TV'ye çıkmadı?