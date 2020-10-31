Caner’den milli mesaj

Fenerbahçeli oyuncu ‘Ay-Yıldızlı formayı giymeye hazırım’ dedi

Hilmi Türkay
31 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30
Caner’den milli mesaj
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Sezon başında Fenerbahçe’ye geri dönen tecrübeli futbolcu Caner Erkin, savunma ve hücumdaki katkısıyla göz kamaştırıyor. 

Caner, hedefinin A Milli Takım formasını yeniden giymek olduğunu söyledi. En son 6 Haziran 2017’de İzlanda maçında A Milli Takım’da yer alan 32 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş’in göreve geldiği günden bu yana Ay-Yıldızlı formaya uzak kaldı. Caner, “Milli Takım teknik heyetinin kararını bekliyorum. Ben her zaman Ay-Yıldızlı formayı giymeye hazırım” dedi.


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