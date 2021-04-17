CANLI ANLATIM | Göztepe - Galatasaray (19:00)

17 Nisan 2021 Cumartesi, 17:26

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maçı Fırat Aydınus'un yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

İşte 11'LER;

GÖZTEPE: İrfan, Gassama, Berkan, Atınç, Burekovic, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic

GALATASARAY: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Gedson, Feghouli, Kerem, Halil

Ligin geride kalan bölümünde 32 maç oynayan Galatasaray, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 62 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Göztepe ise ligde çıktığı 33 maçın 12'isini kazandı, 10'unda berabere kaldı ve 11'inde mağlup oldu. 46 puanı bulunan İzmir ekibi ligde 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Galatasaray 3-1 kazanmıştı.



