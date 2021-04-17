Galatasaray, baskette 3'te 3 yaptı tehlikeyi atlattı
Küme düşme hattında bulunan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Bursaspor'u yendi ve rahat nefes aldı.
Galatasaray potada rahatladı.
Küme düşme hattında bulunan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Bursaspor'u çekişmkeli geçen maçtan sonra 80-72 yendi ve rahat nefes aldı.
Çekişmeli geçen maçta ilk yarıyı Bursaspor Frutti Extra 58-53 önde kapamıştı.
Video Haberler
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: MHP seçmeninden Erdoğan'a şok!
- Eski hakemden Beşiktaşlıları kızdıran flaş tweet!
- CHP'nin İstanbul'daki binaları kapatıldı
- Yetkim var dedi ve uyardı: Hemen iptal ederim, acımam!
- Mısra Öz Sel yoğun bakıma alındı
- Toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi
- Serdar Ortaç'tan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Erkan Oğur adına özür diledi
- Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra öldü