Galatasaray, baskette 3'te 3 yaptı tehlikeyi atlattı

Küme düşme hattında bulunan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Bursaspor'u yendi ve rahat nefes aldı.

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2021 Cumartesi, 17:01
Galatasaray, baskette 3'te 3 yaptı tehlikeyi atlattı
Abone Ol google-news

Galatasaray potada rahatladı.

Küme düşme hattında bulunan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Bursaspor'u çekişmkeli geçen maçtan sonra 80-72  yendi ve rahat nefes aldı.

Çekişmeli geçen maçta ilk yarıyı Bursaspor Frutti Extra 58-53 önde kapamıştı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler