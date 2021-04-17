Galatasaray'da tartışmalı yönetim kurulu toplantısının perde arkası!

17 Nisan 2021 Cumartesi, 11:24

Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik, sosyal paylaşım mecrası Clubhouse'da katıldığı bir yayında Mustafa Cengiz'i istifaya çağırdıklarını söyledi. Recevik ayrıca Mustafa Cengiz'in açıklamalarının yanlış ve hastalıkla bağlantılı olduğunu belirtti.

"ÇOK YANLIŞ KONUŞMALAR YAPTI"

Mahmut Recevik, Mustafa Cengiz'in açıklamaları ile ilgili şunları söyledi, "Salı günü başkanın televizyona çıkıp konuşması bana göre beğenmediğimiz bir tutumdu bizim ve yönetici arkadaşlarımızın. Çok yanlış konuşmalar yaptı. Ondan önce de pazartesi günü de görüşmeler yapmış bir derneğin yönetim kurulu üyeleriyle. Orada da birtakım açıklamalarda bulundu. Sonra o açıklamalar bir gazeteye verilmiş. O gazete de çarşamba günü açıklamış. Bunlar hiç doğru şeyler değil. Galatasaray’da hiç böyle şeyler olmazdı. Bunların olmasını hiç hoş karşılamadık. Aslında Mustafa Cengiz başkan bunları hasta olduğu için, hastalığının neticisinde istemeden veya işte elinde olmadan yaptığı şeylerdi. Biz bunları istemedik."

"BIRAKMASINI İSTEDİK"

Mustafa Cengiz'i istifaya çağırdıklarını söyleyen Mahmut Recevik, "Kendisine bugün dedik ki yürümüyor böyle bu şekilde olmuyor. Bunun güzel güzel anlattık. Saygı çerçevesinde nezaketle söyledik ama kendisi ben asla başkanlığı bırakmam dedi. Biz kendisinin bırakmasını istedik açıkcası."dedi.



