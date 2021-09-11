CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Yeni Malatyaspor (20:00)
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
İşte 11'ler...
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Alex Teixeira, Pjanic, NKoudou, Batshuayi
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Semih, Sadık, Wallace, Mustafa, Haddadi, Aabid, Jospin, Ndong, Adem Büyük, Kubilay
Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş averajla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti.
Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.
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