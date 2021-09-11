CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Yeni Malatyaspor (20:00)

11 Eylül 2021 Cumartesi, 17:36

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İşte 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Alex Teixeira, Pjanic, NKoudou, Batshuayi

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Semih, Sadık, Wallace, Mustafa, Haddadi, Aabid, Jospin, Ndong, Adem Büyük, Kubilay

Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş averajla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti.

Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.