28 Nisan 2021 Çarşamba, 18:19

Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda 20.30'de başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Halis Özkahya görev yapıyor.

İşte 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Selim, İsmail, Sabo, Djokovic, Yasin, Michalak, Samudio, Remy

Beşiktaş:Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Adem Ljajic, Ghezzal, NKoudou, Gökhan Töre

CANLI ANLATIM | Çaykur Rizespor 0-1 Beşiktaş

37' Ceza sahasının sağında topla buluşan Remy'nin penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Talbi gelişine vurdu. Top üstten auta gitti.

27' Gökhan Töre orta sahada aldığı topla ceza sahasına doğru sokuldu. Şut açısını bulmak isterken Rizespor savunması geçit vermedi.

22' Josef'in pasıyla topla buluşan N'Koudou'nun sıfıra inip ön direğe yerden çıkarttığı topu Rizespor savunması uzaklaştırdı.



17' Gökhan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ljajic, yerden uzak köşeye vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrasında ise pozisyonda ofsayt tespit edildi ve GOL iptal edildi.

15' GOL | Ljajic'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, rakiplerinden sıyrılıp topu kale sahasına çıkarttı. N'Koudou uygun durumda vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

4' Ghezzal'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Töre'nin şutunda Gökhan Akkan sağına iyi uzandı ve gole izin vermedi.



1' Ljajic ceza sahası dışından sağ ayağı ile sert vurdu. Gökhan Akkan bu topu da çelmeyi başardı.



1' Karşılaşma Abdulkadir Bitigen'in işareti ile başladı

Ligin 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenen Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazanmıştı.