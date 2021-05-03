03 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:13

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor.

Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

İşte 11'ler...

Fenerbahçe: Harun, Attila, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Obertan, Novikovas, Cenk Ahmet, Oltan

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 3-0 Erzurumspor

25' Valencia'nın sağ kanattan ön direğe yerden çıkarttığı topa Mert Hakan hareketlendi ama dokunamadı. Top kaleci Szumski'de kaldı.



18' Mesut ayağının dışıyla verdiği pasla ceza sahasının solundan bindiren Valencia'yı topla buluşturmak istedi. Savunmadan seken top kaleci Szumski'de kaldı. Bu pozisyon için ofsayt bayrağı da havada.



14' GOL | Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Valencia'nın pasıyla penaltının sağında topla buluşan Pelkas, tek vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.



12' GOL | İrfan Can'ın harika pasıyla savunmanın arkasına sarkan Valencia, kaleciden de sıyrılıp topu ağlara gönderdi.



6' GOL | Penaltı atışını Sosa kullandı ve topu ağlara gönderdi.



4' Mete Kalkavan, VAR incelemesi sonrasında Gökhan'ın topla elle oynadığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.



1' Mert Hakan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Valencia, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Szumski gole izin vermedi.



1' Karşılaşma Mete Kalkavan'ın işareti ile başladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geride kalan haftalarda topladığı 73 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımdaki yerlerini alamayacak.