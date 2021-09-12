CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Sivasspor (17:00)

12 Eylül 2021 Pazar, 15:16

Milli araya üçte üç yaparak giren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

İşte 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Rossi, Mesut, Berisha

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal, Pedro, Max, Yatabare

Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde aldığı başarılı sonuçlar ve oynadığı etkili futbolla dikkat çeken sarı lacivertliler ligdeki üç maçta da kalesini gole kapattı.

Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un ardından Altay'ı da deviren Fenerbahçe galibiyet serisini 4 maça çıkarıp, güzel başlangıcını sürdürmek amacında.



