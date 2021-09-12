Fenerbahçe'den ayrılan Arjantinli Perotti sessizliğini bozdu

12 Eylül 2021 Pazar, 09:39

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Arjantinli Diego Perotti, sessizliğini bozdu.

Arjantin'de yayın yapan Radio La Red AM 910'da Martin Arevalo'ya açıklamalarda bulunan Perotti, "Ne yazık ki tendonumun yırtılması sonrasında kulüpte kötü bir deneyim yaşadım ve Fenerbahçe tarafından terk edilmiş hissettim" dedi.

'EN İYİSİ SÖZLEŞMEYİ FESHETMEKTİ'

Fenerbahçe'nin kendisini uzaklaştırdığını söyleyen Arjantinli futbolcu, "En iyisi sözleşmeyi feshetmekti" diye konuştu.

Kariyerinin sonuna geldikçe yaşadıklarını anlamının zor olduğunu vurgulayan Perotti, kendisiyle ilgilenmeyi bırakan arkadaşlarına da sitem etti. Perotti, eski kulübü Boca Juniors'tan kimsenin kendisiyle temasa geçmediğini de belirtti.

PEROTTİ, 'BÜTÜN GERÇEĞİ ANLATACAĞIM" DEMİŞTİ

2 Eylül'de transferin son günü Fenerbahçe, 33 yaşındaki Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Arjantinli oyuncu, Sarı Lacivertli ekibin yaptığı fesih duyurusunun altına ''Şimdi her şey hakkında doğruları söylemekte özgürüm" yorumunu yaptı.

Kaynak: Ajansspor