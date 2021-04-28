28 Nisan 2021 Çarşamba, 18:22

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'de başlayan müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi Koray Gençerler olacak.

İşte11'ler

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Kerem, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Halil, Muhammed

Konyaspor: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-0 Konyaspor

23' Konyaspor'da Sekidika sol kanattan bir anda bomboş durumda savunma arkasına sarktı. İçeri sokulurken pasını çıkarmak istedi ancak topu ayağına dolaştırınca ciddi bir tehlike büyümeden sonlandı.



12' Etebo'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Şener'in ortaya çevirdiği top kaleci Sehic'te kaldı ancak Şener için ofsayt bayrağı da havadaydı.



7' Gedson Fernandes'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Marcao kafasının arkasıyla topu aşırtmak istedi ancak çerçeveyi tutturamadı.



5' Etebo'nun sağ kanattan bindiren Şener'e doğru göndermek istediği top doğrudan auta çıktı.



1' Karşılaşma Cüneyt Çakır'ın işareti ile başladı.

Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

İttifak Holding Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.

Tarafların ezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.