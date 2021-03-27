CANLI ANLATIM | Norveç 0-2 Türkiye (İlk yarı sona erdi)

27 Mart 2021 Cumartesi, 17:32

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile karşı karşıya geliyor.

Norveç'teki seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda saat 20:00'de başlayan maçı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetiyor.

Hernadez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera.

CANLI ANLATIM | Norveç 0-2 Türkiye

36' Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.

28' GOL | Millilerimiz, Çağlar Söyüncü'nün golüyle maçta farkı ikiye çıkarıyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Çağlar Söyüncü, arka direkte gelişine yaptığı kafa vuruşuyla Rune Jarstein'in müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu.

26' Alexander Sörloth'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top önce Okay Yokuşlu'dan geri geldi ardından tekrar topla buluşan Alexander Sörloth'un ceza alanında sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinden geri döndü.

11' Erling Haaland'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Alexander Sörloth'un vuruşunda top ağlarla buluşturdu. Ancak yan hakem Alexander Sörloth için ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

5' GOL | Ay-yıldızlı ekibimiz Ozan Tufan'ın golüyle maçta öne geçti. Hızlı gelişen atakta Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Kristoffer Ajer'den seken topu önünde bulan Ozan Tufan, arka direkte sol ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşla topu Rune Jarstein'in solundan ağlarla buluşturdu.

1' Hakem Alejandro Jose Hernandez maçın ilk düdüğünü çaldı ve mücadeleye Norveç başladı.

İşte 11'ler...

Norveç: Rune Jarstein, Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson, Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö, Muhamed Elyounoussi, Erling Haaland, Alexander Sörloth

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti. Milli takımımızda sakatlıkları nedeniyle Merih Demiral ve Zeki Çelik Malaga'ya götürülmedi. Maç öncesi son idmana katılmayan Ozan Kabak ise soğuk algınlığı nedeniyle Norveç'e karşı forma giyemeyecek

Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya ve Karadağ-Cebelitarık karşı karşıya gelecek

588. KARŞILAŞMAMIZ

A Milli Futbol Takımı, Norveç ile İspanya'da yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçıyla 588. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 314'ü resmi, 273'ü özel 587 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 223 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 779 gol attı, kalesinde 839 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 587 karşılaşmanın 506'sını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

NORVEÇ İLE 10. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.