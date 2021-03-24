CANLI ANLATIM | Türkiye 0-0 Hollanda (20:00)

24 Mart 2021 Çarşamba, 18:46

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver tarafından yönetilecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

İşte 11'ler...

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan Kabak, Umut, Ozan Tufan, Okay, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Hollanda: Cillessen, Wijndal, Blind, De Ligt, Tete, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Berghuis, Depay, Malen.

Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.

Milli takımımızda Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Sakatlığı bulunan Merih Demiral'ın da Hollanda maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.

587. KEZ SAHADAYIZ

A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile sahasında yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçıyla 587. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 313'ü resmi, 273'ü özel 586 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 222 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 255'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 775 gol attı, kalesinde 837 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 586 karşılaşmanın 505'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.