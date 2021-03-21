CANLI ANLATIM |Beşiktaş - Fenerbahçe (19:00)

21 Mart 2021 Pazar, 17:23

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Valencia, Osayi, Pelkas, Samatta

6 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Gençlerbirliği mağlubiyetiyle yara alan Erol Bulut'lu Fenerbahçe'yi konuk edecek. 1 maçı eksik olan Kartal, evinde kazanıp yoluna doludizgin devam etmek istiyor.

Art arda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında geri kalan ve 58 puanla Galatasaray'ın ardından 3. sırada bulunan Fenerbahçe ise Vodafone Park'ta 3 puan ile ayrılıp şampiyonluk yarışında tekrardan iddialı konuma gelmek istiyor.

Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda.

Bu sezon şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 58 puanla sıralamanın 3'üncü basamağında bulunuyor.

Beşiktaş sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta 4 haftadır kadroda olmayan Cenk Tosun derbi kadrosuna alındı. Beşiktaş'ın tek eksiği sakatlığı bulunan Gökhan Töre.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil'in yanı sıra Diego Perotti kadroda yer almayacak.

353. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe 353. kez karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 352 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.



