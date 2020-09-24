Canlı derste olan öğretmen çiftin 1.5 yaşındaki çocukları balkondan düştü
Konya’nın Çumra ilçesinde farklı okullarda öğretmenlik yapan çiftin, canlı ders vermek için komşularına bıraktıkları 1,5 yaşındaki çocukları 7. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Konya'da farklı okullarda sınıf öğretmeni olarak çalışan Mustafa ve Deniz Bayram çifti canlı ders verebilmek için bir buçuk yaşındaki çocukları Kumsal Bayram’ı üst katlarında oturan komşularına bıraktı.
Öğrencilere ders veren baba Mustafa Bayram ders arasında çocuğunu bıraktığı komşusuna yemek almaya çıktı.Komşusunun kapıyı açmaya geldiği sırada iddiaya göre balkonda bulunan minik Kumsal, dengesini kaybederek 7. kattan aşağıya düştü.
Çocuğun aşağıya düştüğünü fark eden ailesi ve komşusu aşağıya inerken, çevredekiler de ambulansa haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minik Kumsal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi kaldırıldığı hastanedeki incelemelerin ardından merkez Karatay ilçesindeki Hacıveyis Camisine getirildi. Cenaze sırasında baba Mustafa Bayram ayakta durmakta zorluk çekti. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kumsal bebek gözyaşları içinde Üçler Mezarlığına defnedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Tartışmalı ihale ekimde
- Ermenistan işgal ettiği toprakları geri versin
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
Video Haberler
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Tartışmalı ihale ekimde
- Ermenistan işgal ettiği toprakları geri versin
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'