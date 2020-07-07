CANLI - Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında inanılmaz goller kaçtı
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında pozisyon zenginliği var.
Gençlerbirliği: 0 - Fenerbahçe: 0
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano (Dk. 28 Yasin Pehlivan), Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen, Candeias, Stancu
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Muric
Sarı kartlar: Dk. 16 Jailson, Dk. 42 Ozan Tufan (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 31. haftasındaki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında inanılmaz goller kaçtı.
5. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken topla buluşan Soner Dikmen, Jailson'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Soner, müsait pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.
9. dakikada Soner'in sağdan içeriye çevirdiği topu Jailson ıskaladı. Bir anda topu önünde bulan Stancu'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
19. dakikada Gençlerbirliği bir fırsattan daha yararlanamadı. Candeias'ın soldan kullandığı kornerde, Sefa Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
32. dakikada savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun şutunda topu kaleci Altay çeldi. Altay, ikinci pozisyonda kaleye yönelen topu son anda çizgiden çıkarmayı başardı.
45. dakikada Jailson ile duvar pası yapan Muric'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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