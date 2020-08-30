Canlı müzik hasreti sona erdi

30 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Hakan Erdoğan Prodüksiyon tarafından düzenlenegelen Bach Festivali, bu yıl Sabancı Müzesi’nin Boğaz’a nazır mekânı Fıstıklı Teras’ta 25 Ağustos Salı akşamı Türkiye’nin başarılarıyla onurlandığı piyano yıldızı Can Çakmur resitali ile başladı.

Bu yıl açık havada yapılan sekiz konserli festivalin ana teması yeterince kutlanamayan doğumunun 250. yılında Beethoven ve klasik Türk müziğinin temel taşlarından Dede Efendi. Ayrıcalığı ise pandemi nedeniyle mart ayından beri seyircisine hasret kalan, konserleri iptal olan sanatçılara canlı ve yakın temasta konser yapma ve özlem giderme imkânı vermesi. Bu sevinci, festivale gelmeden kavramak imkânsız.

10 EYLÜL’E KADAR...

Bu olağanüstü koşullarda sebatla düzenlenen festival, Can Çakmur’un parlak Beethoven yorumlarıyla başladı. Besteci - piyanist Kamran İnce’nin özel olarak Dede Efendi anısına bestelediği “Dede Remix”in dünya prömiyeri ile 10 Eylül’de noktalanacak.

Dede Remix’i solist sanatçılar kemancı Olgu Kızılay, çellist Dorukhan Doruk ve piyanist Jerfi Aji’den oluşan üçlü yorumlayacak. Topluluk konserde Beethoven’ın Archduke Trio’su ve Dvorák’ın Dumky Trio’sunu da seslendirecek. Macar klavsen virtüözü Márton Borsányi ve aynı ekolden gelen klavsen sanatçımız İklim Tamkan ile çellist Mehmet Gökhan Bağcı, mezzo soprano Senem Demircioğlu, Bach, Handel, Telemann, Vivaldi ve Purcell’in eserlerini 27 Ağustos Perşembe akşamı seslendirdiler. Solistlere Özge Özerbek ve Billur Kibritçioğlu (keman), Dinç Nayan (viyola), Deniz Yurdakul (kontrbas) eşlik ettiler.

Müzikal ve görsel güzellikteki konserin ardından konuştuğumuz Bağcı, “Bu değişik dinamik programı, İstanbul hayranı olan Márton değişik tonlara göre hazırladı. Çello sonatlarını programın içine yaydık. Márton, Leipzig’deki hocam Balazs Mate ile çalışmış. Hocamı tanıyan ender insanlardan. İklim’le de Graz Müzik Okulu’nda tanışmışlar. Açık havada çalmak çok zor ve heyecan verici.

Açık hava sahnesinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası konserinde çaldım ama burada seyirciyle çok daha iç içeyiz. Bizim performasımızı doğal olarak yansıtan ses mühendislerine teşekkür etmek lazım. Onlar olmasa çok zor açık havada konser vermek. Kış gelince ne olacağını bilmiyoruz” diyerek heyecan ve endişelerini paylaştı. Festival, 31 Ağustos Pazartesi akşamı Rus sanatçılar Gagik Makichyan (çello) ve Natalia Sokolovskaya (piyano) ikilisi ile devam edecek. İkili konserde Beethoven’in viyolonsel piyano sonatlarını seslendirecek.

MÜNİP UTANDI’DAN DEDE EFENDİ

Klasik Türk müziğinin en önemli icracılarından Münip Utandı ve Türk Sazları Topluluğu’nun 2 Eylül’de vereceği klasik Türk müziği konserinde Dede Efendi’nin eserlerinin yanı sıra mekâna da yakışan, III. Selim’den Münir Nurettin’e, şarkılardan saz eserlerine uzanan bir repertuvar seslendirilecek.

3 Eylül’de ise festivalin 2019 yılındaki kapanış konserinin çok beğenlen topluluğu The Barock Moscow Ensemble, tekrar İstanbul dinleyicileriyle buluşacak. Bu festivalin takipçilerinin geçen yıllardan aşina olduğu bir diğer grup olan İzmir Barok ise 8 Eylül’de sanatseverleri Rönesans’tan Barok döneme doğru yolculuğa çıkaracak.

Konserde J. Fux’un Posta Turcica’sından Telemann’ın Mezettin en Turc eserine, J. B. Lully’nin Türk Paşasını Karşılama Marşı’ndan Ali Ufki Bey’in sözlü eserlerine uzanan repertuvar seslendirilecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sabancı Üniversitesi, Le Meridien İstanbul ve Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi tarafından desteklenen festival konserleri saat 20.30’da başlıyor ve biletleri Biletix’ten temin ediliyor.