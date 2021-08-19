CANLI |Trabzonspor Roma ile karşılaşıyor

19 Ağustos 2021 Perşembe, 20:29

ROM 1-1 TS

CANLI

1' Mücadele başladı!

4' İlk dakikalarda oyunun kontrolü Trabzonspor'da!

12' Bruno Peres Roma kontratağını keserek sarı kart gördü

15' Matias Vina ceza sahası içinde yerde kaldı, Sloven hakem hareketi kendini yere atma olarak değerlendirerek sarı kart gösterdi

16' Nwakaeme şık bir çalımla ceza sahası dışından vurdu, Rui Patricio başarılı bir kurtarış yaparak gole izin vermedi

26' Sağ taraftan gelen ortada Mkhitaryan şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ancak hakem Mkhitaryan'ın golden önce topu elle müdahele ettiğini tespit etti

31' Trabzonspor'un etkili atağında yeni transfer Marek Hamsik vuruşunu yaptı, Rui Patricio rahat kurtardı.

40' Karsdorp'un sert vurduğu top dışarı çıktı!

45' İlk yarı sona erdi!

46' Trabzonspor Roma maçında ikinci yarı başladı!

55' Roma Pellegrini ile öne geçti. 0-1

64' GOL! Cornelius Trabzonspor'a beraberliği getiren golü kafası ile kaydetti.

81' Shomurodov Roma'yı 2-1 öne geçirdi!



11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ROMA: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho

TSİ 20.30’da başlayacak maçı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug yönetecek ve yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan üstlenecek.Maç ATV’den yayınlanacak.

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz maçta forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA 138. MAÇ

Trabzonspor, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 138. maçını oynayacak. Bordo-mavili takım, geride kalan 137 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç ve UEFA Konferans Ligi'nde de 2 maç oynadı.