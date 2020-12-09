Canlı yayında Bahçeli için çarpıcı iddia

09 Aralık 2020 Çarşamba, 09:35

Halk TV’de yayınlanan Sözüm Var programına katılan Özkiraz, kulislere dayandırdığı bilgiye göre Bahçeli’nin sağlığı hâlâ yerindeyken, MHP Genel Başkanlığı koltuğunu kendi istediği bir kişiye bırakma fikrinin olduğunu ileri sürdü.

"BAHÇELİ'NİN AKLINDAKİ İSİM İZZET ULVİ YÖNTER"

Bahçeli’nin aklındaki isimin de MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter olduğunu söyleyen Özkiraz, “Kongrede bütün kontrol elindeyken, ittifakı sürdürebilecek, MHP’yi yukarı taşıyabilecek biri tartışılıyor” dedi. Özkiraz, Yönter isminin kongrede etkin olabilecek isimlerin de aklında olduğunu iddia etti.

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

İzzet Ulvi Yönter, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Gazi ve Anadolu üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalıştı.

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısıdır.