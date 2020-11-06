Canlı yayında büyük kavga: 'Aptalsın, cahilsin' deyip yayını terk etti

06 Kasım 2020 Cuma, 09:05

CNN Türk'te ABD seçimlerine dair yapılan tartışma programına Hürriyet Gazetesi ABD Temsilcisi Razi Canikligil ile Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin arasındaki gerginlik damga vurdu.

Hande Fırat'ın sunduğu programda, Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, programa ABD'den bağlanan Razi Canikligil'e yönelik "Çok zor durumlara düşüyorsunuz. Ben Amerikan anayasasına el basarak yemin etsem, hele bir de Biden'a desteğinizi de açıkladıktan sonra benim nezdimde sizin Amerikan seçimlerine dair yaptığınız değerlendirmeler taraflıdır" dedi.

Canikligil ise buna yanıt olarak "Siz öyle dar zihniyetli bir insansınız ki yurt dışında yaşayan milyonlarca insanı zan altında bırakıyorsunuz. Almanya'da, Fransa'da İngiltere'de yaşayan... Ne dediğini bilmiyorsun. Aptal, şapşal bir adamın tekisin." dedi. Sunucu Hande Fırat'ın bu sözler üzerine araya girmesi de gerginliğin yatışmasına yetmedi. "Bana hakaret etti, özür dilesin" diyen Şahin'e Canikligil'in yanıtı yine benzer ifadeler oldu. Şahin'e yönelik "Sen cahil, hiçbir kariyeri olmayan aptal bir gazetecisin!" diye yüklenen Canikligil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'de yaşayan Türklere yönelik "ABD vatandaşı olun, oy kullanın" yönündeki çağrısını da hatırlattı.

Tartışma büyüyünce, Razi Canikligil "Ben böyle seviyesiz bir programda bulunamam" diyerek yayını terk etti.

Canikligil daha sonra tweet atarak, "Hepinizden özür diledim, günlerdir zor dayandım. Buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK'TEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

CNN Türk'ün yazılı yaptığı açıklamada, "Programa ABD’den Skype ile katılan gazeteci Razi Canikligil program konuklarından Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’e hakaret etmiştir. Canlı yayın sırasındaki tüm uyarılara rağmen Zafer Şahin’den özür dilememiştir. Bu durum CNN TÜRK’ün yayın ilkelerini bu vesileyle bir kez daha hatırlatma ihtiyacını doğurmuştur. CNN TÜRK ekranları tüm görüş ve düşüncelere açıktır. Hangi görüşten olursa olsun herkes her konuda fikirlerini özgürce ifade edebilmektedir. Ancak hangi görüşten olursa olsun kimse bir başkasına siyasi görüşü, fikirleri, etnik kökeni, cinsiyeti, fiziksel görünüşü veya bir başka sebeple hakaret etme özgürlüğüne sahip değildir. Hakaretin başladığı yerde fikir ve ifade özgürlüğünden bahsedilemez. Gazeteci Razi Canikligil Gece Görüşü programında Zafer Şahin’e hakaret ederek, tasvip edilemeyecek bir davranışa imza atmıştır. Yaşanan bu olay nedeniyle başta Zafer Şahin olmak üzere programın diğer konukları ve izleyicilerimizden özür dileriz." denildi.