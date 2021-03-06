Canlı yayında büyük skandal: Erdoğan'ın danışmanından ağır küfür
CNN Türk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programı, son yılların en büyük yayın skandallarından birine sahne oldu. Katılımcılardan, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Mesut Caşın'ın ettiği küfür stüdyoda şaşkınlığa sebep olurken ekranı başındaki yurttaşları utandırdı.
Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programı dün akşam Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Gazeteci Nedim Şener'i ağırladı.
Programın ilerleyen dakikalarında söz verilen Prof. Caşın ve diğer konuklar arasında, izleyicileri şaşkına çeviren şu diyalog geçti:
Mesut Caşın: [Emekli Korgeneral Karakuş'a hitaben] Bir müjde de ben vereyim, Hürjet'in de motoruna karar verildi komutanım.
Başak Şengül: Hayırlı olsun
Mesut Caşın: Eğitim uçağımızın motoru seçildi.
Erdoğan Karakuş: Hürjet kolay...
Mesut Caşın: Yani, motordan yana, Amerika bizi s**tikçe daha çok motorlar yapacağız.
Uluç Özülker: İnşallah
Mesut Caşın: Füze motoru da yapacağız, uzaya da gideceğiz
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesinin sözleri salonda şaşkınlığa sebep olurken, Nedim Şener'in sırıtması dikkatlerden kaçmadı.
Video Haberler
- İstiklal’de korkutan görüntü
- Kitap diyaloğu sosyal medyanın diline düştü
- Evden çalışmada 'dijital' mobbing
- Aracın kapısını açıp, sürücüyü darbettiler
- Keşke şehit olabilsek” dedikten sonra şehit düşmüş
- Sokak röportajında isyan! AKP'ye demediğini bırakmadı
- A101 işçilerinden fazla çalışmaya isyan
- Pitbullla fabrika bekçisine dehşeti yaşattılar
- Eminönü’nde esnafın müşteri kavgası kanlı bitti
- Meral Akşener'in şehit haberini aldığı o an
En Çok Okunan Haberler
- Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasına dikkat
- Babasız büyüdü, kirada oturuyordu...
- İstifa ve görevden çekilme talepleri kabul edilmeyecek
- Şehitlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B.'ye gözaltı
- Demirtaş'tan 11 şehit için başsağlığı mesajı
- RIdvan Dilmen'den şoke eden yorumculuk kararı
- Kılıçdaroğlu'ndan partideki ayrılmalara ilişkin açıklama
- Öztrak, Erdoğan'a 'o sözü' hatırlattı: Ne zaman duydu...
- Hilafet çağrısına suç duyurusu
- Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk ölü bulundu