Canlı yayında büyük skandal: Erdoğan'ın danışmanından ağır küfür

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programı, son yılların en büyük yayın skandallarından birine sahne oldu. Katılımcılardan, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Mesut Caşın'ın ettiği küfür stüdyoda şaşkınlığa sebep olurken ekranı başındaki yurttaşları utandırdı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2021 Cumartesi, 11:17
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Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programı dün akşam Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Gazeteci Nedim Şener'i ağırladı.

Programın ilerleyen dakikalarında söz verilen Prof. Caşın ve diğer konuklar arasında, izleyicileri şaşkına çeviren şu diyalog geçti:

Mesut Caşın: [Emekli Korgeneral Karakuş'a hitaben] Bir müjde de ben vereyim, Hürjet'in de motoruna karar verildi komutanım. 

Başak Şengül: Hayırlı olsun

Mesut Caşın: Eğitim uçağımızın motoru seçildi. 

Erdoğan Karakuş: Hürjet kolay...

Mesut Caşın: Yani, motordan yana, Amerika bizi s**tikçe daha çok motorlar yapacağız. 

Uluç Özülker: İnşallah

Mesut Caşın: Füze motoru da yapacağız, uzaya da gideceğiz

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesinin sözleri salonda şaşkınlığa sebep olurken, Nedim Şener'in sırıtması dikkatlerden kaçmadı.


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