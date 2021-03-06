Canlı yayında büyük skandal: Erdoğan'ın danışmanından ağır küfür

06 Mart 2021 Cumartesi, 11:17

Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programı dün akşam Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Gazeteci Nedim Şener'i ağırladı.

Programın ilerleyen dakikalarında söz verilen Prof. Caşın ve diğer konuklar arasında, izleyicileri şaşkına çeviren şu diyalog geçti:

Mesut Caşın: [Emekli Korgeneral Karakuş'a hitaben] Bir müjde de ben vereyim, Hürjet'in de motoruna karar verildi komutanım.

Başak Şengül: Hayırlı olsun

Mesut Caşın: Eğitim uçağımızın motoru seçildi.

Erdoğan Karakuş: Hürjet kolay...

Mesut Caşın: Yani, motordan yana, Amerika bizi s**tikçe daha çok motorlar yapacağız.

Uluç Özülker: İnşallah

Mesut Caşın: Füze motoru da yapacağız, uzaya da gideceğiz

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesinin sözleri salonda şaşkınlığa sebep olurken, Nedim Şener'in sırıtması dikkatlerden kaçmadı.