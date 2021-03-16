Canlı yayında çocuğunu taciz eden baba gözaltına alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yapılan canlı yayında babası tarafından taciz edilen çocuğun koruma altına alındığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, çocuğuna uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yer alan görüntüler sonrası harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişim kurarak görüntülerde yer alan kişinin İzmir'de yaşayan H.Y olduğunu tespit etti. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Y'nin adliyeye sevk edileceği, çocuk İ.Y'nin (15) ise İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.
Bakanlığın H.Y hakkında açılacak davaya da müdahil olacağı bildirildi.
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