Canlı yayında gerginlik... Seren Serengil 'saçmaladın' dedi stüdyoyu terk etti
Beyaz TV'de Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkisini tartışan Arto ve Seren Serengil arasında gerginlik yaşandı.
Bir kişinin sevgilisinin veya eşinin arkadaşıyla ilişki yaşayıp yaşayamacağı üzerine başlayan tartışma Seren Serengil'in Arto'ya "Sen iyice saçmaladın. Böyle yapmayın. Bütün manyaklar bu yüzden başımıza çıktı" diyerek yayını terk etmesiyle sonuçlandı.
Arto ise biten bir ilişkinin ardından, ayrılan kişilerin arkadaşlardan biriyle ilişki yaşamasının normal olduğunu savunmaya devam edince program sunucularından Bircan Bali Gezen de "Tıpkı ikinci kadınlar gibi konuşuyorsun" diyerek tepki gösterdi.
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