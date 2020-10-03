Canlı yayında Perinçek ile İsmail Hakkı arasında “Askerlikten anlamıyorsun polemiği”

03 Ekim 2020 Cumartesi, 16:30

Ermenistan ve Azerbaycan savaşının ele alındığı Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi'nde, İsmail Hakkı ile Perinçek arasında tartışma yaşandı. “Doğu Perinçek, savaşta kesin zafer kazanılmadan masaya oturulmasının yanlış olacağını savundu. Perinçek ayrıca, Azerbaycan'ın, saldırganlığını sürdüren Ermenistan'ı 'el ense' tabiri manevralarla ölçtükten sonra savunma stratejisini değiştirdiğini ve karşı harekatı başlattığını” belirtti.

Canlı yayına bağlanan İsmail Hakkı Pekin, Doğu Perinçek'in tespitini yanlış bularak, 3 günde askeri stratejinin değişmeyeceğini, askerliğin mantığına aykırı olduğunu söyledi. Pekin ayrıca, İlham Aliyev'in yardımcısının, Ermenistan'ı masaya oturtmak için askeri hedefleri ele geçirdiklerini açıkladığını da ekledi.

“ASKERLİĞİ ÖĞRENEMEMİŞSİN”

Doğu Perinçek de "Korgeneral olmuşsunuz ama askerliği öğrenmemişsiniz, ben de strateji ustasıyım, kusura bakma" dedi. Bir dönem Vatan Partisi'nde genel başkan yardımcısı da olan İsmail Hakkı Pekin'in tepkisi şöyle oldu:

"Ayıp oluyor, sizin yaşınız kadar benim askerlik yapmışlığım var. Bırakın yerinizde konuşun lütfen. Methettiğiniz Kurtuluş Savaşı'nda bile değişmemiştir, öyle kolay değildir. Hiç yakıştıramadım. Perinçek tepkisini değiştirerek “Sizin silah arkadaşlarınız da sizi çok iyi tanıyor" dedi.

“ASKERLİĞİMİ ÖLÇMEK KAPASİTENİ AŞAR”

İsmail Hakkı Pekin'in de tepkisi daha sert bir şekilde gelerek:

"Sen beni yakından tanıyamazsın, benim askerliğimi ölçmek, senin kapasitenin dışındadır. Sen kimsin ya, askerlikle ne alakan var. Yazık, 70 küsür yaşında bir adam, bir korgenerale bunları söylüyor. Hayatınız boyunca dedikodu yapıyorsunuz hocam. Biraz da açık ve net konuşun. Ben burada bir tespit yapıyorum, siz utanmadan askerliğimi sorguluyorsunuz. Önce mikserlik yapıp, arkasından sakinlik yapıyorsun. Bu kadar yalancı olunmaz yazıklar olsun" şeklinde oldu.