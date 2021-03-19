Canlı yayındaki sözleri tepki çekmişti... Mesut Yar özür diledi
NTV ve Star TV’de sabah haberlerini sunan Mesut Yar, haciz işlemi için gittiği evde öldürülen avukat Ersin Arslan hakkındaki haberin sunumu için özür diledi.
NTV ve Star TV'de sabah haberlerini sunan Mesut Yar'ın haberin sunumu sırasında kullandığı, "Bazı haciz avukatlarının standart vatandaşa o kadar korkutucu laflar edip, tir tir titrettiğine o kadar tanıklık ettim ki; kim iyi kim kötü ayrımını ancak Allah'ın adaleti yapabiliyor. Neyse. Bu çok sevgili kardeşimiz çok genç, hastanede hayatını kaybetti maalesef" ifadeleri, avukatlar ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti.
Meslektaşımızın görevi sırasında katledilmesi ile ilgili haberdeki yorumunuz için tüm avukatlardan özür dileyecek misiniz @mesutyar?— #AvukatHakları ?? (@AvukatHG) March 17, 2021
Avukat sizin borçlarınızın sebebi değildir. Avukat suçun ortağı değildir. Avukat sizin boşanmanızın veya işten çıkarılmanızın sebebi değildir. pic.twitter.com/UvjmTouYPM
Avukat Hakları Grubu, "Meslektaşımızın görevi sırasında katledilmesi ile ilgili haberdeki yorumunuz için tüm avukatlardan özür dileyecek misiniz" ifadeleriyle Mesut Yar'a tepki göstermişti.
Mesut Yar, tepkiler üzerine Twitter'daki hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. "Merhum bir hukukçu babanın oğlu olarak; görev şehidi avukat kardeşimiz Ersin Arslan’ın canice katledilmesini aktarırken kullandığım bazı kelimeler hukuk camiasında yanlış anlaşılmaya neden olmuş ve üzüntü yaratmıştır" ifadelerini kullanan Mesut Yar, "Tüm camiadan ama / fakat şerhini koymadan tekraren özür dilerim" dedi.
Merhum bir Hukukçu babanın oğlu olarak;görev şehidi Avukat kardeşimiz Ersin Arslan’ın canice katledilmesini aktarırken kullandığım bazı kelimeler Hukuk camiasında yanlış anlaşılmaya neden olmuş ve üzüntü yaratmıştır.Tüm camiadan ama/ fakat şerhini koymadan tekraren özür dilerim.— Mesut Yar (@mesutyar) March 18, 2021
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- AB, Türkiye’ye yaptırımları dondurdu
- MHP yönetiminde dikkat çeken isimler
- Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp, keserek yediler
- Bunlar boş laf HDP kapatılamaz
- Mustafa Kemal'in açtığı yolda asla yürümeyeceğime...
- Açığa alınan hekim göreve başladı
- AYM'den HDP'liler hakkında dikkat çeken ihlal kararı
- Merve Kavakcı'nın kardeşinden sert yanıt
- Altaylı'dan İnsan Hakları Eylem Planı tepkisi
- Devlet görevlisi Öcalan’la ne konuşmuştu?