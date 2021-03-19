Canlı yayındaki sözleri tepki çekmişti... Mesut Yar özür diledi

19 Mart 2021 Cuma, 09:54

NTV ve Star TV'de sabah haberlerini sunan Mesut Yar'ın haberin sunumu sırasında kullandığı, "Bazı haciz avukatlarının standart vatandaşa o kadar korkutucu laflar edip, tir tir titrettiğine o kadar tanıklık ettim ki; kim iyi kim kötü ayrımını ancak Allah'ın adaleti yapabiliyor. Neyse. Bu çok sevgili kardeşimiz çok genç, hastanede hayatını kaybetti maalesef" ifadeleri, avukatlar ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti.

Meslektaşımızın görevi sırasında katledilmesi ile ilgili haberdeki yorumunuz için tüm avukatlardan özür dileyecek misiniz @mesutyar?

Avukat sizin borçlarınızın sebebi değildir. Avukat suçun ortağı değildir. Avukat sizin boşanmanızın veya işten çıkarılmanızın sebebi değildir. pic.twitter.com/UvjmTouYPM — #AvukatHakları ?? (@AvukatHG) March 17, 2021

Avukat Hakları Grubu, "Meslektaşımızın görevi sırasında katledilmesi ile ilgili haberdeki yorumunuz için tüm avukatlardan özür dileyecek misiniz" ifadeleriyle Mesut Yar'a tepki göstermişti.

Mesut Yar, tepkiler üzerine Twitter'daki hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. "Merhum bir hukukçu babanın oğlu olarak; görev şehidi avukat kardeşimiz Ersin Arslan’ın canice katledilmesini aktarırken kullandığım bazı kelimeler hukuk camiasında yanlış anlaşılmaya neden olmuş ve üzüntü yaratmıştır" ifadelerini kullanan Mesut Yar, "Tüm camiadan ama / fakat şerhini koymadan tekraren özür dilerim" dedi.