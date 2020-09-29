Cannes Film Festivali, üç günlük özel etkinlik düzenleyecek

29 Eylül 2020 Salı, 14:09

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Cannes Film Festivali'nin organizatörleri üç günlük bir etkinlikle 2020 Resmi Seçkisi'ni onurlandırmayı planlıyor.

Halka açık yapılacak olan Palais des Festivals, 27-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Özel Cannes" etkinliğine ev sahipliği yapacak ve bu yılki resmi seçkiden dört filmin yanı sıra, kısa filmler ve Cinéfondation’ın okul filmleri de yer alacak.

Etkinlikte bir jüri, kısa filmler ve Cinéfondation ödülleri için Altın Palmiye verecek. Festival direktörü Thierry Frémaux, "Resmi Seçki, kısa film yarışması, film okulu yarışması, akşam yemekleri ve toplantılardan oluşan dört filmden oluşan koleksiyon. Ekim ayında Cannes'da birlikte olacağımız için hepimizin hissedeceği mutluluğu somutlaştırıyor. Resmi Seçki filmleri, şu anda Fransa'da, Avrupa'da ve dünyanın her yerinde sinemaseverlerle bir araya geliyor. Dikkatimizi 2021 sezonuna çevirmeden önce, sinemacıların Cannes'da mola verdiklerini görmek harika bir işaret olacak" ifadelerini kullandı.

Cannes Kent Konseyi'yle birlikte düzenlenecek mini festival, Emmanuel Courcol imzalı “Un triomphe” (The Big Hit!) filmiyle açılacak. Başrol oyuncusu Sandrine Kiberlain'le birlikte yönetmen Bruno Podalydès'in katılımının olacağı “Les Deux Alfred” (The French Tech) filmiyle de sona erecek. Mini festivalde ayrıca, Japon yönetmen ve Cannes'ın düzenli misafiri Naomi Kawase'nin “Asa Ga Kuru” (True Mothers) ve 68. San Sebastián'da En İyi Film dalında Concha de Oro Ödülü'nü kazanan Gürcü yönetmen Dea Kulumbegashvili'nin ilk filmi “Beginning” de gösterilecek.

Cannes Film Festivali gelecek yıl 11-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kaynak: Beyazperde.com