Cannes filmleri San Sebastian’da yarışacak
Cannes Film Festivali bu yıl fiziksel olarak yapılmıyor ama 2020 için seçilen filmler İspanya’nın prestijli festivali San Sebastian’da yarışabilecek.
73. Cannes Film Festivali’nin resmi seçkisi 3 Haziran’da (bugün) açıklanıyor. “Wes Anderson’ın “French Dispatch”, Naomi Kawase’nin “Comes Morning”, Thomas Vinterberg’in “Another Round” ve Apichatpong Weerasethakul’un “Memoria” adlı son filmlerinin seçilmesine kesin gözüyle bakılan festival bilindiği gibi koronavirüs salgını yüzünden bu yıl fiziki olarak yapılamayacak.
Festival direktörü Thierry Fremaux daha önce yaptığı açıklamalarda Cannes 2020 seçkisinde yer alacak filmlerin başka festivallerde gösterilebileceğini ve yarışabileceğini söylemişti.
Son gelen haber Cannes filmlerinin San Sebastian Film Festivali’nde Altın İstiridye ödülü için yarışabileceği yönünde.
San Sebastian Film Festivali’nin 68.si 18-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
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