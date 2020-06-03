Cannes filmleri San Sebastian’da yarışacak

03 Haziran 2020 Çarşamba, 11:48

73. Cannes Film Festivali’nin resmi seçkisi 3 Haziran’da (bugün) açıklanıyor. “Wes Anderson’ın “French Dispatch”, Naomi Kawase’nin “Comes Morning”, Thomas Vinterberg’in “Another Round” ve Apichatpong Weerasethakul’un “Memoria” adlı son filmlerinin seçilmesine kesin gözüyle bakılan festival bilindiği gibi koronavirüs salgını yüzünden bu yıl fiziki olarak yapılamayacak.

Festival direktörü Thierry Fremaux daha önce yaptığı açıklamalarda Cannes 2020 seçkisinde yer alacak filmlerin başka festivallerde gösterilebileceğini ve yarışabileceğini söylemişti.

Son gelen haber Cannes filmlerinin San Sebastian Film Festivali’nde Altın İstiridye ödülü için yarışabileceği yönünde.



San Sebastian Film Festivali’nin 68.si 18-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak.





