Çapaklı köylüleri biyogaz santraline tepkili: "Cennetin ortasına cehennemi koymak gibi"

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:26

Salihli’nin Çapaklı köyünde yapılması planlanan Biyogaz Enerji Santrali ve Gübre Üretim Tesisi’ne karşı köylüler, köy meydanında miting düzenledi. Köylülerin mitingine, CHP Salihli İlçe Örgütü, Ege Çevre ve Kültür Platformu ve çok sayıda çevre dernekleri de katılarak destek verdi.

"YEDİĞİM DAYAKTAN UTANMIYORUM"

Adı 'Rahime' olan köylü kadın, "Ben yediğim dayaktan gram utanmıyorum. Kimseyi darp etmedim, taş atmadım ama onlar bizi döve döve ayırdılar. Bizim cennet gibi tertemiz köyümüzü kirletmek istiyorlar. Kirletmeyeceğiz" derken diğer köylü kadınlar "Yaşasın kadın dayanışması" sloganıyla destek verdi.

"MEMLEKETİMİZİ ZEHİRLEMEYE HİÇ KİMSENİN HAKKI YOK"

Başka bir köylü kadın ise jandarma ile karşı karşıya kalmalarını şöyle anlattı:

"O gün oradaydım. Gençlerin yediği dayağı asla unutamam. Geç vakitlere kadar ağladım. Bu cennet memleketimizi zehirlemeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu şöyle bir durum oluyor. Cennetin orasına cehennemi koymak gibi. İzin vermiyoruz."

Adının 'Ayşe' olduğunu söyleyen köylü kadın ise, "Biz bu santralin kurulmasını istemiyoruz. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Çapaklı köyü her zaman için temiz kalacaktır. Çapaklı köyü kadınları bu mücadele haklıdır. Geldikleri gibi geri gitsinler. Santrali istemiyoruz" dedi.

"BİRLEŞEREK KAZANACAĞIZ"

Köylülerin mitingine destek veren CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, "Bu toprakları biz kurtardık, yine biz kurtaracağız. Salihli'nin üzerinde bir oyun oynanıyor. Daha önce Barış, Yılmaz, Hacıbektaşlı ve bugün de Çapaklı. Bu mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor. Bugün bana yarın sana. O yüzden direne direne kazanacağız. Bu topraklarda sermayenin ayak oyunlarına gelmeyeceğiz. Birleşerek kazanacağız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Çapaklı köylüleri, santral ve tesis için iptal davası açmış Salihli Kaymakamı ise dava sonuçlanana kadar çalışmalara devam edilmeyeceğini söylemişti. Kaymakamın sözüne rağmen şirket, dava sonucunu beklemeden yol yapımı için çalışmalara başlamıştı. Köylüler ise yolu kapatmış ve eylem düzenlemişti. Eylemde jandarma ile köylüler karşı karşıya gelmişti. Köylülere destek için Çapaklı’ya giden CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver’in de aralarında bulunduğu 25 köylü gözaltına alınmıştı.