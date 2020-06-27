Capo Verde’de bir gözaltı

27 Haziran 2020 Cumartesi, 16:11





Interpol’ün “kırmızı bültenle aradığı Venezuela ve Kolombiya vatandaşı olan Alex Naim Saab, Afrika’da yer alan bir ada ülkesi olan Capo Verde’de yakalanıp gözaltına alındı. Kolombiya hükümeti 2018'de Saab için bir tutuklama emri çıkarmıştı. İçlerinde ABD’de olan birçok ülke Saab’ı, kara para aklama, terörizmi ve diğer suçları finanse etme gibi konularda arıyordu.

1971 doğumlu Álex Saab, Lübnanlı bir göçmenin Barranquilla şehrine yerleşen ve Kolombiya'nın tekstil endüstrisinde başarı bulan ve ardından çeşitli işletmeler açan oğlu. Dört kardeşin ikincisi olan Saab, Kolombiyalı eski senatör Piedad Córdoba ile bağlantılı bir Kolombiyalı işadamı Álvaro Pulido ile tanıştığında işletmeler için promosyon anahtarlıklar ve üniformalar satar.

İşadamı Pulido daha sonra Saab'ı Venezuela'daki çeşitli anlaşmalarda iş ortağı olmaya davet eder. 2004 ve 2011 arasında, bu iki işadamı, Shantex SA adlı bir şirket aracılığıyla Avustralya, Ekvador ve Venezuela'ya çeşitli ürünlerle ihraç ederler. Venezuela'da ise müşterileri, ülkenin eski para birimi kontrolü sayesinde tercihli bir döviz kuru üzerinden dolarlara erişimi olan küçük, nispeten bilinmeyen işletmeler olur. Comisión de Administración de Divisas – CADIVI adında bir döviz sistemi kuran işadamının şirket gelirlerinin yüzde 82’si bu dönem Venezuela’dan gelir. Venezuela gözaltı kararından sonra bir açıklama yayınlar: “Venezuela Vatandaşı Saab Capo Verde’de gözaltına alındığında, Venezuela'nın devlete ait gıda dağıtım programı 'CLAP' (Comité Local de Abastecimiento y Producción) kapsamında gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve Covid-19'la mücadele için gerekli insani ihtiyaçların sağlanması amacıyla seyahat etmektedir.”

Kolombiya basınındaki haberlere göre, Saab’ı, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Venezuela, Almanya, Rusya, İtalya ve İran hattındaki uçak filosunu uydu görüntülerindeki hareketlerinden takip ediyordu. Ve de hata yapmasını bekleniyordu. ABD’li bir yetkiliye göre, “Capo Verde’de demirli bir tankerde bulunan petrolün sevki için İranlı bir heyetle buluşması bekleniyordu.”

ABD hükümetinin resmi belgelerine yansıyan iddialar da şu bilgiler yer alıyor: Saab'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, baş danışmanları ve ailesi hakkındaki "milyonlarca dolarlık para aklama" iddialarına dair gizli bilgilere sahip olduğu ve Amerikan hükümetinin resmi belgelerine yansıyan iddialarda Saab'ın Türkiye ve İran'la yapılan "altın ve nakit dolar anlaşmalarında" dahli olduğu. Alex Saab, ABD hükümeti tarafından Maduro'nun "geniş para aklama ve yolsuzluk ağlarının" en önemli ismi olarak görünüyor ve Saab'ın yanı sıra aynı suçlama, Kolombiya’da tekstil işinden sonra beraber iş yaptığı ortağı Alvaro Enrique Pulido Vargas'a da yönlendiriliyor. Ayrıca Alex Saab'ın, Venezuela adına "Türkiye'den altın karşılığında gıda satın alma", İran'dan da "altın karşılığında yakıt satın alma" anlaşmalarında rol oynadığı iddia ediliyor.

Bu iddialar Interpol’den, ABD’den ve Kolombiya’dan geliyor. Venezuela resmi otoriteleri yalanlıyor.

Hikaye epey heyecanlı olsa da, olaylar Güney Amerika ve Afrika’da geçiyor. Bizi neden ilgilendirsin ki?



