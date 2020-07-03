Capo Verde’den devam

03 Temmuz 2020 Cuma, 16:22

Alex Naim Saab, geçtiğimiz hafta Capo Verde’de gözaltına alınmıştı. Saab, ticari ve finansal faaliyetleri nedeniyle dokuz ülkede soruşturmaların hedefi. Saab, örneğin Meksika’da, Venezüella ’ya yaptığı gıda ihracatındaki usülsüzlükler için soruşturuluyor. Ekvador'da ise prefabrik ev ihracatındaki usulsüzlükler konusunda soruşturma altında. Saab’ın bazıları paravan olmak üzere Bahreyn, Brezilya, Çin, Ekvador, Hong Kong, Hindistan, Kuzey Kore, Panama, Pakistan, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri’nde şirketleri bulunuyor.





Saab

Türkiye’de yer alan şirketin Saab’ın ortaklarından birinin kurduğu Mulberry Proje Yatırım Anonim Şirketi olduğu iddia ediliyor. İstanbul merkezli Mulberry Proje Yatırım deniz nakliyat şirketi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde Eylül'de yer alan bilgilere göre, Venezüella 'nın devlet madencilik şirketi Minerven ile bir ortaklık anlaşması imzalayan Marilyns Proje Yatırım şirketi ile aynı adresi paylaşıyorlar. Marilyns Proje Yatırım şirketi, Serkan Sarıkeçe ile Venezüella vatandaşı Betsy Desiree Mata Pereda tarafından 50 bin TL’lik sermaye bedeli ile Beşiktaş’ta bir adreste kurulu.

Altın ticareti

Saab, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, Orta Doğu ülkesine, Venezüella Petrol Bakanı Tareck El Aissami aracılığıyla ilişkiler kurduğu düşünülen Hizbullah ile şüpheli bir bağlantı kurduğu gerekçesiyle onu araştırıyor. 2017 yılında, El Aissami’nin uyuşturucu kaçakçısı olduğu gerekçesiyle ABD’ye girişi yasaklandı; kaldı ki bu isim, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu’nun en çok aranın 10 kişilik listesinde yer alıyor.

Ocak 2019'da Türkiye’yi ziyaret eden ve Çorum'da bulunan altın rafinerisini de gezen El Aissami Maddah, dünyanın en büyük altın üreticisi olan Venezüella 'nın Türkiye ile ticari işbirliği yapabileceğini belirtmişti.

Venezüella yer altı kaynakları açısından, Türkiye ise kaynakları işleme konusunda iyi. 2018’in aralık ayında ise Türkiye ve Venezüella arasında farklı düzeylerde işbirliğini önceleyen 10 ayrı işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Reuters’e göre, Maduro’nun 2018’de, Türkiye’yi ziyaretinden birkaç hafta önce Venezüella Merkez Bankası Türkiye'ye hava yoluyla 36 milyon dolarlık altın gönderdi. Türkiye'deki resmi ticaret rakamlarına göre 2018 yılı boyunca bu yolla Venezüella 'dan Türkiye'ye gönderilen altın tutarı 900 milyon doları buldu. Diğer yandan ABD, Maduro’nun elindeki altınları kullanmasını engellemek için yaptırımlara başvuruyor. ABD tarafından Venezüella ’nın İngiltere Merkez Bankası’ndaki 1,2 milyar dolarlık altın stokunu dondurması içinde baskı yapılıyor. Bu baskıların bir kaynağı da Donald Trump’ın 1 Kasım 2018’de imzaladığı Venezüella ’dan altın alınmasını yasakladığı başkanlık kararnamesi. İki ülkenin altın ve gıda ticaretinin merkezinde Maduro’nun rejiminin en güçlü finansal sağlayıcılarından biri olduğuna inandıkları Alex Nain Saab Moran duruyor. Saab'ın uluslararası ticaret imparatorluğunun incelenmesi ve ona yönelik iddialar şimdilik Capo Verde’de duruyor.



