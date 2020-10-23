Çaresizlik zinciri

23 Ekim 2020 Cuma, 09:01

İzmir’in Yenişehir semtinde yaşayan anne Arzu Külter, otizmli 14 yaşındaki oğlu Emircan Külter’i kendisine ve çevresine zarar vermemesi için zincir ve iple yatağa bağlıyor. Öfke krizleri geçiren oğlunu gözyaşları içerisinde 24 saat yatağa bağlayan annenin tek istediği çocuğunun tam teşekküllü bir hastanede tedavi edilmesi.

HAVALE GEÇİRDİ

Emircan Külter, 8 yıl önce geçirdiği havale sonrası otizm teşhisi konuldu. Babası çalışmayan ve imkânsızlıklar içerisinde tek odalı evde yaşam mücadelesi veren aile, oğlunu yıllardır devlet hastanelerine götürerek tedavi ettirmeye çalıştı. Ancak ailenin iddiasına göre, gittikleri bütün hastaneler tam teşhis koymadığı için hastalığı her geçen gün ilerledi. Küçük Emircan zamanla saldırganlaşmaya ve kendine zarar vermeye başlayınca aile zincir ve iple yatağa bağladı. Çaresiz kalan anne Arzu Külter, 6 yıldır oğlunu gece gündüz ip ve zincirle yatağa bağlayarak bakmak zorunda kaldı. Evladını mecbur kaldığı için zincirlediğini anlatan anne Arzu Külter, “Oğluma otizm tanısı konuldu ama tam tedavi edilmedi. Hangi hastaneye götürsem ilaç yazıp gönderiyorlar. ‘Sen eve götür, saldırganlaşırsa bağla’ diyorlar sadece. Ben mecbur kaldığım ve kendisine zarar vermemesi için bağlamak zorunda kaldım. İstemeyerek beni çok dövdü. Hatta kendisini pencereden atmak üzereyken yakaladım. Hangi anne oğlunu bu halde bırakmak ister. O zincirler oğlumun şifası. Eğer bağlamazsam kendini öldürür. Hastaneye kendi imkânlarımla götürüyorum. Sıra beklerken sandalyeye veya masanın ayağına zincirliyorum. Bu bana acı veriyor. Oğlum gözümün önünde eriyor ve çok acı çekiyor” dedi.

Devlet büyüklerinin yardım etmesini isteyen anne Külter, “Ben oğluma bakmaktan kaçınmıyorum. Sadece tam teşekküllü hastanede tedavi edilsin. Yoksa oğlumu benden almasınlar. Devlet bir anneden daha iyi bakamaz çocuğuna. Ben sadece tedavi edilmesini istiyorum. Devlet oğlumun ellerindeki ve ayaklarındaki zinciri çıkarmasına yardımcı olsun” diyerek sesinin duyulmasını istedi.