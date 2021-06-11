Carl artık çizmeyecek!
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca çocuğun kalbine yerleşen Aç Tırtıl’ın da yaratıcısı Eric Carle aramızdan ayrıldı.
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca çocuğun kalbine yerleşen Aç Tırtıl’ın da yaratıcısı Eric Carle aramızdan ayrıldı.
Carle, küçük çocuklar için eğlenceli tekniğiyle resimlediği yapıtlarıyla ünlüydü. Üçüncü yapıtı Aç Tırtıl, ilk yayımlandığı 1969’dan bu yana yaklaşık elli dile çevrilmiş, milyonlarca satılmıştır.
1929’da New York’ta doğan Eric Carle altı yaşındayken ailesi Almanya’ya göç etti. Eğitimini orada tamamladı. En büyük hayali, mutlu çocukluk anılarını unutamadığı Amerika’ya geri dönmekti. 1952’de, elinde resim dosyası, cebinde kırk dolarla New York’a gitti.
Aç Tırtıl / Eric Carle / Çeviren: Fatih Erdoğan / Mavibulut Yayınları / 3+
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