Çarpıcı Ayasofya anketine MHP'li seçmenler damga vurdu

12 Temmuz 2020 Pazar, 10:52

Ankete göre Türk halkının yüzde 46’sı Ayasofya’nın cami olarak hizmet vermesi gerektiğini düşünürken, yüzde 44’ü ise Ayasofya’nın mevcut statüsünde kalması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Metropoll Araştırma Şirketi, Haziran ayında Ayasofya ile ilgili gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, Türk halkının yüzde 46’sı Ayasofya’nın cami olarak hizmete açılmasını desteklerken, yüzde 44’lük bir kesim de Ayasofya’nın müze olarak hizmet vermeye devam etmesi gerektiği şeklinde yanıt verdi.

PARTİLERE GÖRE DAĞILIM

Metropoll’un anketinde, Ayasofya hakkındaki görüşün parti seçmenlerine göre dağılımı da yapıldı.





AKP seçmenin yüzde 70,7’si Ayasofya’nın cami olarak kullanılması görüşünü savunurken, yüzde 21,6’sı Ayasofya’nın cami olarak kullanılmaması gerektiğini bildirdi. Yüzde 7’lik bir dilimdeki AKP seçmeni ise görüş bildirmedi.

CHP’lilerin yüzde 21,8’si Ayasofya’nın cami olarak kullanılması gerektiğini belirtirken, yüzde 67,6’sı Ayasofya’nın müze statüsünde kalması gerektiğini belirtti. Yüzde 10,7’lik bir dilimdeki CHP’li seçmen ise görüş bildirmedi.

İYİ Partili seçmenlerin yüzde 20’si Ayosofya’nın cami olarak hizmete açılması gerektiği şeklinde görüş bildirirken, yüzde 71,3’lük dilimdeki İYİ Partili seçmen ise Ayasofya’nın müze olarak hizmet vermeye devam etmesi gerektiğini belirtti. İYİ Parti’nin kararsızlar oranı ise 8,7’de kaldı.

MHP’li seçmenin yüzde 44,’ü Ayasofya’nın cami olarak kullanılması gerektiğini söylerken, yüzde 50 oranındaki seçmen ise Ayasofya’nın müze kalması gerektiğini belirtti. Karar bildirmeyen MHP’liler ise yüzde 5,6 oldu.

HDP’li seçmenin yüzde 33’ü Ayasofya cami olmalı derken, yüzde 50,4 Ayasofya’nın müze olarak kalması gerektiğini belirtti.

Saadet Partili seçmen ise yüzde 81 oranında Ayasofya’nın cami olarak açılması gerektiğini belirtti. Yüzde 18,8 oranındaki SP’li seçmen ise Ayasofya’nın müze olarak hizmet vermeye devam etmesi şeklinde görüş bildirdi.