Çarpıcı iddia: Depremzedeler üzerinden rant sağlanıyor!

06 Eylül 2021 Pazartesi, 19:19

30 Ekim’deki depremin ardından Bayraklı ve Bornova’da yaşayan depremzedelerin yaşadıkları mağduriyeti gündeme getiren ve önemli açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP’li siyasetçilerin CHP’li belediyeleri hedef alan söylemlerine sert tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve Kamil Okyay Sındır ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Yücel, AKP’li vekiller ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından sıkça dile getirilen “Hiçbir depremzede hak kaybına uğramayacak” şeklindeki vaatleri hatırlatarak, “İlan edilen proje alanında büyük sorunlar yaşanıyor. Aynı yerde birçok gökdelene izin veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, afetzedeler için yapılacak dairelerin büyüklüğünü 130 metrekareden 70 metrekareye, bina kat sayısını da 8’den 5’e düşürüyor. Üstelik belediyelere emsal artışı konusunda eleştirilerde bulunan aynı bakanlık, geçmişte buranın 50 metre yanındaki 40-50 katlı gökdelenlere izin vermiş. Boş senetlere imza attırılan depremzedelerin aradan bir yıl geçmesine rağmen kaç para ödeyecekleri halen belli değil. Buradaki yapım işleri birilerine ihale edildi. Kime, hangi firmaya, kaç paraya, ne iş yaptırıldığı belli değil. Depremzedelerin üzerinden birilerine rant sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası’ndan düşük faizli kredi buldu ancak gerekli Hazine garantisi bakanlığa bağlı İller Bankası tarafından bir türlü imzalanmıyor. Krediyi sırf İzmir Büyükşehir Belediyesi buldu diye konunun çözümsüz bırakılması depremzedelere yapılan en büyük kötülüktür. Bu kredinin Büyükşehir tarafından vatandaşa ulaştırılmasını başarı, kendileri açısından başarısızlık görüyorlar. Eğer afetzedelerin sorunlarını çözmekte gerçekten samimi iseniz, bu konuyu TBMM’ne getirin, yeni bir yasal düzenleme yapın. Biz İzmirli vatandaşlarımızdan yana taraf olduk. Elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.