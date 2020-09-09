Çarpıcı iddia: 'Devlet Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı'

09 Eylül 2020 Çarşamba, 13:17

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, AKP’ye yönelik sert eleştirilerde bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili çarpıcı bir çıkışta bulundu.

TV5’te Muhammed Vefa ve Bünyamin Güler’in sunduğu Ankara Bürosu’na konuk olan Üstün, "İdam cezasını ifade edenleri; Bahçeli'yi, Erdoğan'ı, Şentop'u inandırıcı bulmuyorum. Yapmayacakları, yapamayacakları, yapılmaması gereken bir şeyi söylüyorlar. Meclis'in Erdoğan'ın parmağının ucunda olduğunu, onun bir işaretiyle Meclis'in bu kararı alacağını herkes biliyor… Yargıya güven yüzde 20'lere düşmüş. Bu ortamda mı idam yargılaması yapılacak? Yarın idam cezasının önü açılırsa belki de ilk muhatap olacak insan onlar olabilirler. Bu kötülüğü kendilerine de, ülkeye de, Türk demokrasisine de yapmasınlar derim… İdamı telaffuz eden siyasetçi, aslında siyasilere idam sehpası kuruyor. Çok açık konuşuyorum” diye konuştu.

"BAHÇELİ AKP'Yİ KARIŞTIRIYOR"

İdam meselesiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’nin içini karıştırmak istediğini söyleyen Üstün, “Devlet Bahçeli idam meselesini ortaya atarak hem Erdoğan’ı sıkıştırmak hem de AK Parti’nin içine bir el bombası atmak adına bunu yapıyor. Çünkü cümlelerine baktığımızda, ‘Süleyman Soylu’yu terörle mücadelede desteklemek adına bunu önerdim’ diyor.

Süleyman Soylu ile veliaht olarak gösterilen kişi arasındaki çekişmeyi sağır sultan duydu. Dolaysıyla AK Parti’yi karıştırmak ve Cumhurbaşkanını sıkıştırmak için atılan bir adım olarak görüyorum. Bahçeli, adeta bir taşla kuş sürüsü vurmak istiyor” dedi.

"KAYINVALİDESİNE, TORUNUNA VE KIZINA ANLATAMAZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik sert açıklamalarda bulanan Üstün, “Nasıl ki Berat Albayrak'ın damat olarak Bakan olması siyasetin kurallarına aykırıysa gelinen noktada artık, o makamlardan alınması aile ilişkilerinin doğasına aykırı. Artık bu işler devlet yönetmekten çıkmış, devleti bir aile şirketi şeklinde yönettikleri için etle tırnak haline gelmişler. Burada Berat Albayrak’ın görevden alınmasının büyük maliyetleri var.

Cumhurbaşkanı görevden alamaz ama aldığını düşünelim. Gidecek evine kızına laf anlatması gerekir, toruna laf anlatması gerekir, eşine yani Berat Albayrak’ın kayınvalidesine laf anlatması gerekir. Bunlar artık bir ailede olamayacak konulardır. O yüzden hiç kimse böyle bir beklenti içine girmesin. Biz bunu zaten adım adım görmüştük. Berat Albayrak milletvekili yapıldığında bir yerlere hazırlandığını hissetmiştik ve görmüştük. Biz o zaman itirazlarımızı yapmıştık” ifadelerini kullandı.

"HERKES BERAT ALBAYRAK’A BİAT EDİYOR"

Üstün, AKP’de bir siyasetçi hariç herkesin Berat Albayrak’a biat ettiğini dile getirerek, şunları söyledi: “Milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, il başkanları hepsi bu işi kabul etmiş ve rollerini ona göre oynuyorlar. Bakanlar dahil. Biat etmeyen bu kişi ise Süleyman Soylu’dur. Süleyman Soylu açıkça bu projeye biat etmediği için onun için zaten gerginlikler yaşanıyor.

Önce Trabzon’dan yaşandı sonra değişik ortamlarda yaşandı. Hatta kendisinin istifasının gecesi Pelikan Çetesi’nin trolleri, Süleyman Soylu’yu kimin desteklediğini gördük ve not ettik dediler.”

"SÜLEYMAN SOYLU AK PARTİ’DE KONUMUNU YİTİRMİŞTİR"

“Süleyman Soylu AK Parti’de konumunu tamamen yitirmiştir” diyen Üstün, “AK Partili yöneticiler Süleyman Soylu’yu kapının önünden bile geçirmek istemezler. Süleyman Soylu’da eski siyasetçidir. Şu anda güvenlik bürokrasisi elinde, en yetkili bakanlığın başında olduğu etkinliğini bir süre daha devam edecektir. Ama parti içindeki etkinliği sıfıra yaklaşmıştır.

Çünkü Berat Albayrak kendisine karşı onu bir tehlike olarak görüyor, rakip demiyorum. Onun için Süleyman Soylu ile bu sürtüşmeler devam ediyor. Bahçeli’de bu gerginliği derinleştirmek için Süleyman Soylu tartışmasını başlatıyor. Bir taşla birkaç kuş vurmak adına” değerlendirmesinde bulundu.

“HÜSEYİN GÜLERCE FETÖ ARTIĞIDIR"

Üstün, Hüseyin Gülerce’nin Ahmet Davutoğlu’na yönelik sözlerine ise “Hüseyin Gülerce FETÖ artığı bir kişidir. Ülkede hukuk olsa, yargı olsa, adalet olsa bugün FETÖ’den yargılanacak ilk insandır. Hukuk var mı, yok! Eğer sizin lehinize yalakalık yapıyorsa, önceden FETÖ’ye yaptığı yalakalığı size yapıyorsa, o adam kullanışlı adamdır.

Şuan kullanışlı hale geldiği için belki de ona dokunulmuyor. Ama bu hukuk devleti inşa edilecek. Sanmasın ki bu yaptığı yalakalıklar sebebiyle paçayı kurtaracak. Onun o suçları orada duruyor. Nasıl tehdit ettiğini, nasıl hükümete bu ‘son uyarımdır’ dediğini bu kulaklar duydu. Şimdi vicdanlı bir savcı Gülerce’yi çağırıp bunu niye sormuyor? Üstelik bu yazılar 17-25 Aralık’tan sonra yazıldı bu yazılar. İşte biz bu ikircikli yapıdan rahatsız”