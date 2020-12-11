Çarşamba Belediyesi'nden skandal uygulama

11 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Avcı, “Bundan takriben bir yıl önce sivil toplum örgütleri ve milletvekilleri ile birlikte yerinde yaptığımız incelemede, buğday, silajlık mısır ekilmiş olan, yaklaşık 128 dönüm birinci sınıf tarım arazisi, Çarşamba Belediyesi tarafından kendi tesislerinde üretilen malzemelerle doldurulmuştur.

Çarşamba Belediyesi’ne ait taş kurum ve kırım tesislerinde üretilen malzeme, tarım arazisi olarak kullanılan alana depolama sahası yapan biyokülte santralında kullanılmıştır. Çarşamba Belediyesi, tarımın yok edildiği bir çalışmaya destek vermiştir. Bunu kabul etmek mümkün değildir” diye konuştu.

Avcı, bu konuyu yargıya taşıyacaklarının da altını çizerek bu uygulamanın yasal olmadığını da sözlerine ekledi.