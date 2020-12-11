Çarşamba Belediyesi'nden skandal uygulama

Çarşamba Ovası’nda Oltan ve Köleoğlu adlı enerji şirketi tarafından kurulan biyokütle enerji santralıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, santralın depo alanının, Çarşamba Belediyesi tarafından doldurulduğunu öne sürdü.

Cemil Ciğerim
11 Aralık 2020 Cuma, 06:00
Çarşamba Belediyesi'nden skandal uygulama
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Avcı, “Bundan takriben bir yıl önce sivil toplum örgütleri ve milletvekilleri ile birlikte yerinde yaptığımız incelemede, buğday, silajlık mısır ekilmiş olan, yaklaşık 128 dönüm birinci sınıf tarım arazisi, Çarşamba Belediyesi tarafından kendi tesislerinde üretilen malzemelerle doldurulmuştur. 

Çarşamba Belediyesi’ne ait taş kurum ve kırım tesislerinde üretilen malzeme, tarım arazisi olarak kullanılan alana depolama sahası yapan biyokülte santralında kullanılmıştır. Çarşamba Belediyesi, tarımın yok edildiği bir çalışmaya destek vermiştir. Bunu kabul etmek mümkün değildir” diye konuştu. 

Avcı, bu konuyu yargıya taşıyacaklarının da altını çizerek bu uygulamanın yasal olmadığını da sözlerine ekledi.


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