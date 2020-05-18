Çarşamba BES’te işler kötüye gidiyor

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ, “Bu karar inşaatın önünün açıldığını göstermiyor. Yöre halkının davalarına sahip çıkması gerekiyor” diyerek mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

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İdare mahkemesinin iptal kararında tarım yapılan ova koruma alanı içinde, yapılacak olan tesisin yasalara aykırı ve doğaya zarar verecek olduğu ifade edilmişti. Çarşamba Biyokütle Enerji Santralı’nın sahibi Oltan Köleoğlu Enerji, bu karara üst mahkemeye başvurarak itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Samsun Bölge İdare Mahkemesi, Samsun 3. İdari Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Üst mahkemenin verdiği iptal kararında doğaya zarar verme iddiasının doğru olmadığı, çünkü santralın doğaya zarar vermeyeceğinin uzmanlar tarafından bildirildiği yer aldı.

Neden olarak da çiftçinin tarlasında yaktığı anızdan çıkan dumandan bile daha az bir duman çıkmasının söz konusu olduğu, yüzde 99 oranında filtre edilmiş şekliyle bacadan duman çıkması gösterildi.

Kullanılan alanın birinci sınıf tarım veya nitelikle tarım alanı statüsünde olmadığı ve inşaatın da imar planlarına uygun olarak yapıldığı belirtildi.