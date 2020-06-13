‘Casusluk’ tutmadı. Müyesser Yıldız ‘haberden’ tutuklandı

13 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

FETÖ kumpasıyla 2011 yılında tutuklanan, yargılama sonucunda beraat eden OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, “askeri casusluk” iddiasıyla gözaltına alındığı soruşturmada “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama” iddiasıyla tutuklandı.

TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel serbest bırakılırken iki gazeteciye bilgi sızdırdığı iddia edilen astsubay Erdal B’nin de tutuklanmasına karar verildi. Yazdığı iki haber nedeniyle suçlanan Yıldız, hâkimlik sorgusunda, “Erdal B. isimli astsubayın kendisini arayarak önemli bilgilere sahip olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığını, bu durumdan şüphelendiği için de test etmek amacıyla anlattıklarının belgesi olup olmadığını sorduğunu, ancak şahsın herhangi bir belge göndermediğini” vurguladı.

Pazartesi günü sabah evleri basılarak gözaltına alınan gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal B., önceki gün akşam saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Gazetecilerin avukatları gözaltı kararına ulaşamazken yandaş bir gazetenin muhabiri, iki ismin “askeri casusluk” iddiasıyla gözaltına alındığı yönünde haberler yaptı. Haberde, Yıldız’ın aldığı bilgileri haber yapmadığı, casusluk faaliyetinde kullandığı algısı yaratılmaya çalışıldı. Ancak sorguda, bu bilgilerin tümünün yalan olduğu ortaya çıktı.

SALON HAZIRLANDI

Adliyede iki gazeteciyi sorgulayan Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz, suçun vasfını cezası daha yüksek olan “askeri casusluktan” cezası daha az olan “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama” olarak değiştirdi. Savcılık sorgusu sürerken polislerin nöbetçi sulh hâkimliği salonunu hazırlaması dikkat çekti. 3.5 saatlik sorgunun ardından 3 isim, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi.

Sevk yazasında, soruşturmanın Kasım 2019’da savcılığa Erdal B. hakkında yapılan isimsiz bir ihbar üzerine başlatıldığı, bu kapsamda şüphelinin telefonlarının dinlemeye alındığı belirtildi. Erdal B’nin, Yıldız ve Dükel’i aradığının tespit edilmesi üzerine de iki gazetecinin telefonlarının dinlemeye alındığı kaydedildi.

2 YAZI SUÇLAMA KONUSU

Yıldız, savcılığın sevk yazısında iki yazısı nedeniyle “devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri açıklamak” ile suçlandı. Yandaş gazeteye servis edilen bilgilerde Yıldız’ın astsubaydan TSK’nin Libya ve Suriye’ye ilişkin gizli planları içeren belgeleri aldığı öne sürülürken, sevk yazısında bunu doğrulayacak bir bilgi yer almadı.

Yazıda, Erdal B’nin 30 Aralık 2019’da Yıldız’ı arayarak söylediği bazı şeylerin, Yıldız’ın bu görüşmeden 2 ay sonra şubat ayında yazdığı bir yazı ile irtibatlandırılmaya çalışılması ise dikkat çekti, Erdal B’nin bu görüşmede, Yıldız’a “Özgür Suriye Ordusu’na bağlı askerlerin Libya’ya götürüldüğünü” söylediği belirtilen yazıda, Yıldız’ın ise 23 Şubat 2020’de “Suriye Milli Ordusu ne zaman, nasıl ve hangi sıfatla Libya’ya gitti” başlıklı bir haber yazdığı anlatıldı.

Sevk yazısında astsubay Erdal B’nin ifadesinden bir bölüme de yer verildi. Buna göre E.B., Yıldız’ın kendisinden 3 defa evrak istediğini belirterek “Bunlardan birincisi, şehit töreni yönetmeliği değişikliği, ikincisi Kanal İstanbul projesi kapsamında konumu değiştirilmesi planlanan kışlalar ile ilgili ve General Hamza Günalp Kışlası’nın taşınma işleminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, üçüncüsü ise Suriye sınır hattının Türkiye ve Suriye tarafından bulunan Türk askeri personelinin karışmış olduğu disiplinsizlik olaylarını içeren raporu göndermemi istedi” dedi.

Erdal B’nin sorgusunda bahsettiği bu belgelerin gizli bilgi kapsamında olup olmadığı ise soru işaretlerine neden oldu.

BİPOLAR ÇIKTI

Avukatının mahkeme sorgusu sırasında yaptığı savunma ise astsubay Erdal B’nin psikolojide ani ruhsal değişimler olarak bilinen bipolar bozukluk hastalığı olduğunu gösterdi. Erdal B’nin avukatı Sayir Yılmaz, müvekkilinin etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini ve savcılıkta bu kapsamda ifade verdiğini belirterek “Müvekkilim bipolar rahatsızlıktan dolayı tedavi görmektedir. Bu rahatsızlığı yargılama aşamasında muhtemeldir ki cezasızlık sebebi olacaktır” dedi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimi Hasan Demirtaş, sorgu sonucunda Erdal B. ile Müyesser Yıldız’ın gizli belgeleri açıklama suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gerekçe olarak kuvvetli suç şüphesi, delilleri karartma ihtimali ve kaçma şüphesi gösterildi.

Dükel, ise yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. TEM polisleri, Müyesser Yıldız’ın koluna girerek, kendisini adliyeden çıkardı ve Sincan Cezaevi’ne götürdü.

ASTSUBAYA İTİBAR ETMEMİŞ

Erdal B’nin aynı bilgileri Dükel’e de aktardığı belirtilen yazıda, şüphelilerin gözaltına alınma gerekçesi olan askeri casusluk yerine “gizli bilgileri temin” suçundan tutuklanmaları istendi. Hâkimlik sorgusunda Erdal B’nin beyanlarının doğru olmadığını ifade eden Yıldız, 2011 yılında FETÖ kumpasına uğradığını ve bu kapsamda tutuklandığını anımsattı. Yıldız, “Erdal B. isimli astsubay beni arayarak önemli bilgilere sahip olduğu izlenimi yaratmaya çalıştı. Bu durumdan şüphelendim. Bunun için de kendisini test etmek amacıyla söylediğim belgeleri istedim. Ancak şahıs bana herhangi bir belge göndermedi. Erdal B’nin beyanları doğru değildir” diye konuştu.