Cavani’ye ırkçılık soruşturması

30 Kasım 2020 Pazartesi, 10:31

Manchester United’ın dün deplasmanda Southampton’ı, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada United adına golleri Bruno Fernandes ve oyuna sonradan dahil olan Edinson Cavani kaydetti. Cavani attığı 2 golle, United forması altında 3.golünü kaydetti. Uruguaylı oyuncu maç sonrası İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımda, maç içinde yaptığı gol sevincinin paylaşarak fotoğrafın üzerine İspanyolca ‘’ gracias negrito ‘’ yazdı. Guardian’da yer alan haberde yazıda geçen ‘’ negrito ‘’ kelimesinin ırkçı bir tabir olarak değerlendirildiği ve İngiltere Futbol Federasyonu’nun soruşturma açtığı belirtildi. Haberde, federasyon kurallarına göre insanların ten rengine atıfta bulunulacak paylaşımların cezasının 3 maç men olduğu ifade edildi. Cavani yaptığı paylaşımı daha sonra sildi ancak paylaşımın silinmesinin federasyon tarafından yapılacak yaptırımı engellemediği hatırlatıldı.

Geçtiğimiz yıl Manchester Cityli Bernardo Silva, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda takım arkadaşı Benjamin Mendy’i İspanyol çikolata markalarından birisinin reklamında kullandığı çizgi film karakterine benzetmiş, sonrasında Portekizli oyuncu ceza almıştı.

Ayrıca 2011 yılında Liverpool forması giyen Luis Suarez, Manchester United forması giyen Patrice Evra’ya Edinson Cavani’nin kullanmış olduğu ‘’ negrito ‘’ kelimesini söylemiş ve 8 maçla cezalandırılmıştı.