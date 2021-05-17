Çavuşoğlu BM toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, perşembe günü Filistin gündemi ile toplanacak BM Genel Kurulu'na katılacak.

(DHA)
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 18:05
Çavuşoğlu BM toplantısına katılacak
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul oturumuna katılacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ele alınacağı BM Genel Kurul oturumuna katılmak üzere perşembe günü New York'ta olacak.


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