Çavuşoğlu-Dendias görüşmesinin ardından Yunanistan’dan ilk açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Dendias'ın atışmalı geçen basın toplantısının ardından Yunanistan Dışişleri’nden açıklama yapıldı.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunları ele almak ve diyaloğu devam ettirmek amacıyla yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Türk ve Yunan dışişleri bakanları arasında tartışma çıkmış ve taraflar birbirlerine suçlamalar yöneltmişlerdi.
Reuters'ın aktardığına göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümet olumlu bir gündemi destekleme konusunda isteklidir” denilerek, Yunanistan’ın “özellikle ekonomik olmak üzere çeşitli işbirlikleri yapmaya” istekli olduğu ifade edildi.
Açıklamada, "Anlaşmazlıklar vardı ve hâlâ var" diye belirtilerek, Yunanistan'ın uluslararası hukuka bağlılığı vurgulandı.
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